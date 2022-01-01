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Мокрий сніг вночі у низці регіонів: прогноз погоди на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

У неділю, 2 січня, майже на всій території України істотних опадів не очікується, в ряді регіонів вночі пройде мокрий сніг. Вдень температура повітря коливатиметься від -1 до +6 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У ніч на 2 січня мокрий сніг очікується на півночі і сході країни. В інших регіонах - без істотних опадів. На всій території України очікується північно-західний вітер до 7-12 метрів в секунду

Температура повітря 2 січня в регіонах складе:

  • на заході вночі від -1 до -4, вдень від -1 до +6;
  • на півночі вночі від -3 до -6, вдень від -1 до -3;
  • на сході вночі від -1 до -3, вдень від -1 до +1;
  • на півдні вночі від -1 до +1, вдень від +1 до +3;
  • у центрі вночі від -1 до -3, вдень від 0 до +2.

Фото: погода в Україні 2 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві 2 січня очікуються несуттєві опади. Температура повітря вночі становитиме від -3 до -5, вдень - від 0 до -2 градусів.

Фото: погода в Києві 2 січня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про хуртовину в Карпатах і загрозу сходження лавин.

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Погода в УкраїніГідрометцентр