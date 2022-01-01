Мокрий сніг вночі у низці регіонів: прогноз погоди на завтра

У неділю, 2 січня, майже на всій території України істотних опадів не очікується, в ряді регіонів вночі пройде мокрий сніг. Вдень температура повітря коливатиметься від -1 до +6 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У ніч на 2 січня мокрий сніг очікується на півночі і сході країни. В інших регіонах - без істотних опадів. На всій території України очікується північно-західний вітер до 7-12 метрів в секунду
Температура повітря 2 січня в регіонах складе:
Фото: погода в Україні 2 січня (meteo.gov.ua)
У Києві 2 січня очікуються несуттєві опади. Температура повітря вночі становитиме від -3 до -5, вдень - від 0 до -2 градусів.
Фото: погода в Києві 2 січня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, раніше синоптики попередили про хуртовину в Карпатах і загрозу сходження лавин.