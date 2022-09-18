Мокрый снег в Карпатах, а на востоке до +28: прогноз погоды на сегодня

Активный циклон сегодня, 18 сентября, будет формировать погоду в Украине. Поэтому ожидается дождь по всей стране, шквалы, а на западе выпадет мокрый снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в стране будет облачно и дождливо.
При этом ночью в Закарпатье и Прикарпатье, а днем в западных, северных и местами центральных областях сильные дожди.
Между тем , в Карпатах ожидается сильный дождь, на высокогорье с мокрым снегом, на остальной территории умеренные, днем в южной части небольшие дожди и грозы.
Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
Сегодня в столице облачно. Ночью умеренный, а днем сильный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
Столбики термометров ночью покажут +9 +11 градусов, а днем +15 +17.
Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Украине вплоть до мокрого снега в западной части.
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