Мокрий сніг у Карпатах, а на сході до +28: прогноз погоди на сьогодні

Активний циклон сьогодні, 18 вересня формуватиме погоду в Україні. Тому очікуються дощі по всій країні, шквали, а на заході випаде мокрий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в країні буде хмарно та дощитиме.
При цьому вночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень у західних, північних та місцями центральних областях значні дощі.
Тим часом у Карпатах очікується сильний дощ, на високогір'ї з мокрим снігом, на решті території помірні, вдень у південній частині невеликі дощі та грози.
Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці хмарно. Вночі помірний, а вдень значний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Стовпчики термометрів вночі покажуть +9 +11 градусів, а вдень +15 +17.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погоди в Україні, аж до мокрого снігу у західній частині.
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