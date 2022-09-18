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Мокрий сніг у Карпатах, а на сході до +28: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні сьогодні буде з мокрим снігом та дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Активний циклон сьогодні, 18 вересня формуватиме погоду в Україні. Тому очікуються дощі по всій країні, шквали, а на заході випаде мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні буде хмарно та дощитиме.

При цьому вночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень у західних, північних та місцями центральних областях значні дощі.

Тим часом у Карпатах очікується сильний дощ, на високогір'ї з мокрим снігом, на решті території помірні, вдень у південній частині невеликі дощі та грози.

Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +9 +13 градусів, вдень +13 +20;
  • на заході вночі +7 +10, а вдень +10 +14 градусів;
  • у східних областях вночі +14 +16 градусів, вдень +25 +28;
  • на півдні країни вночі +15 +18, а вдень +21 +28 градусів;
  • у центральних областях вночі +11 +15 градусів, вдень +14 +20.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно. Вночі помірний, а вдень значний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть +9 +11 градусів, а вдень +15 +17.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погоди в Україні, аж до мокрого снігу у західній частині.

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