Мокрий сніг у Карпатах, а на сході до +28: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні буде хмарно та дощитиме.

При цьому вночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень у західних, північних та місцями центральних областях значні дощі.

Тим часом у Карпатах очікується сильний дощ, на високогір'ї з мокрим снігом, на решті території помірні, вдень у південній частині невеликі дощі та грози.

Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +9 +13 градусів, вдень +13 +20;

на заході вночі +7 +10, а вдень +10 +14 градусів;

у східних областях вночі +14 +16 градусів, вдень +25 +28;

на півдні країни вночі +15 +18, а вдень +21 +28 градусів;

у центральних областях вночі +11 +15 градусів, вдень +14 +20.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно. Вночі помірний, а вдень значний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть +9 +11 градусів, а вдень +15 +17.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погоди в Україні, аж до мокрого снігу у західній частині.

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