Мокрый снег и гололедица: водителей предупреждают о непогоде

Погода в Украине 23 декабря ухудшилась, водителей предупреждают о дождях и снеге. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Отмечается, что сегодня дожди в восточных, Черниговской, Сумской, Одесской, Запорожской и Закарпатской областях, на остальной территории страны местами туманы. Но днем тепло, средняя температура воздуха +2+7, на юге до +12.

Покрытия на а/д дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. На перевальных участках дорог в Закарпатской области дожди, лишь на Ужоцком перевале местами небольшой снег. Температура воздуха +2+5.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторы в движении не зафиксированы", - добавили в пресс-службе.

Напомним, синоптики предупреждали, что сегодня и завтра в западных областях значительные дожди, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с. Также в Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Также синоптики Укргидрометцентра давали прогноз погоды на сегодня. Температура воздуха в северных, центральных и южных областях будет колебаться от +8 до +13 градусов. На западе и востоке днем ожидается от +4 до +8.