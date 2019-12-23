Метели и сильный ветер: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Иллюстративное фото (УНИАН)

Сегодня и завтра в западных областях значительные дожди

Погода в Украине 23 декабря ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Отмечается, что сегодня и завтра в западных областях значительные дожди, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на високогорье 25-28 м/с. Также в Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В ГСЧС предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращении движения транспорта на дорогах Карпатского региона. Ночью 23 декабря в западной и юго-западной части акватории Черного моря порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 30-40 дм.

Напомним, синоптики давали прогноз погоды на сегодня. В частности, во всех областях возможен порывистый ветер до 12 м/сек. Температура воздуха в северных, центральных и южных областях будет колебаться от +8 до +13 градусов. На западе и востоке днем ожидается от +4 до +8.

Но уже в четверг интенсивность дождей уменьшится, на западе ожидается мокрый снег. Температура воздуха существенного снизится в западных областях, там прогнозируют от +1 до +4.