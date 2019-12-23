Сильные ливни и порывистый ветер: прогноз на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве прогнозируют дождь, днем до +11

В понедельник, 23 декабря, погода в Украине будет дождливой на большинстве территории, лишь на востоке облачно с прояснениями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня синоптики прогнозируют сильные ливни в западных областях, а также небольшие дожди на остальной территории. Только в восточных областях сегодня без осадков и малооблачно. Также во всех областях возможен порывистый ветер до 12 м/сек. Температура воздуха в северных, центральных и южных областях будет колебаться от +8 до +13 градусов. На западе и востоке днем ожидается от +4 до +8.

Температура воздуха ночью в западных и восточных областях будет колебаться от +3 до +7 градусов, на остальной территории термометры покажут от +6 до +9. На юге прогнозируют ночную температуру до +11.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня также стоит ожидать незначительных осадков. Температура днем в столице будет колебаться от +9 до +11 градусов тепла, а ночью термометры покажут до +5...+7. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что сегодня в западных областях ожидаются сильные дожди. В Карпатах прогнозировали сильный мокрый снег и метели. Местами возможна гололедица и налипание мокрого снега.