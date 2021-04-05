Мокрый снег и гололедица: в Украину идет холодный атмосферный фронт

"Уже ближайшей ночью к нашим границам с северо-запада приблизится холодный атмосферный фронт и при поддержке поля пониженного давления с юго-запада, над Украиной в 6-8 апреля будет преобладать циклоническая деятельность, которая в некоторых областях будет сопровождаться довольно сложными, как для апреля, погодными условиями", - указано в сообщении.

Отмечается, что 6 апреля в западных и Житомирской областях, 7-8 апреля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.

В Карпатах завтра значительный снег, температура ночью от +3 до -3, днем ​​+1 +6 тепла.

"На остальной территории страны завтра без существенных осадков, 7-8 апреля дожди, местами значительные дожди, температура ночью 0 +7 тепла, днем ​​+7 +14", - говорится в сообщении.

Кроме того, 6 апреля в Украине, кроме северных областей, 7 апреля на юге и востоке страны прогнозируют усиление ветра 15-20 м/с.

"В пятницу поле высокого давления вытеснит все фронты и циклоны... Поэтому 9-10 апреля преимущественно без осадков. Температура ночью от 2 тепла до -4; днем 9 апреля 7-13 градусов тепла, 10 апреля 10-16 градусов тепла", - информируют в Укргидрометцентре.