Мокрий сніг та місцями ожеледиця: в Україну йде холодний атмосферний фронт

"Уже найближчої ночі до наших кордонів із північного заходу наблизиться холодний атмосферний фронт і за підтримки поля зниженого тиску з південного заходу, над Україною протягом 6-8 квітня переважатиме циклонічна діяльність, яка у деяких областях буде супроводжуватися доволі складними, як для квітня, погодними умовами", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що 6 квітня у західних та Житомирській областях, 7-8 квітня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях очікуються опади переважно у вигляді мокрого снігу, налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця.

У Карпатах завтра значний сніг, температура вночі від +3 до -3, вдень +1 +6 тепла.

"На решті території країни завтра без істотних опадів, 7-8 квітня дощі, місцями значні дощі, температура вночі 0 +7 тепла, вдень + 7 +14", - сказано у повідомленні.

Крім того, 6 квітня в Україні, крім північних областей, 7 квітня на півдні та сході країни прогнозують посилення вітру 15-20 м/с.

"У п’ятницю поле високого тиску витіснить всі фронти та циклони... Тому 9-10 квітня переважно без опадів. Температура вночі від +2 тепла до -4; вдень 9 квітня 7-13 градусів тепла, 10 квітня 10-16 градусів тепла", - інформують в Укргідрометцентрі.