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Снег, дождь и резкое похолодание: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     21.03.2020 - 10:04
Снег, дождь и резкое похолодание: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных, северных и центральных областях сегодня дождь со снегом

Погода в Украине 21 марта резко ухудшится, сильные дожди, снег и падение температуры воздуха. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня снег с дождем, температура воздуха днем составит +4+7, а ночью +2+5. На севере и в Киевской области так же, днем +6+8, а ночью +2+4.

Снег, дождь и резкое похолодание: прогноз погоды на сегодня

На востоке, кроме Донецкой и Луганской областей, сегодня только дожди, днем +9+11, а ночью -1+1. На юге страны сухо в Херсонской области, днем +10+14, а ночью 0+4. В Одесской и Николаевской областях дожди.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня дожди со снегом, днем +6+8, а ночью +2+4.Снег, дождь и резкое похолодание: прогноз погоды на сегодня

Напомним, синоптики прогнозировали, что 21-22 марта характер погоды в Украине существенно изменится. Уже в субботу начнется стремительное снижение температуры, связанное с вторжением арктических воздушных масс с севера и к тому же фронтальные системы принесут осадки в виде дождя, которые в воскресенье (в западных и северных областях в субботу вечером) перейдут в снег.

РБК-Украина сообщало, что до конца недели в Украине сильно испортится погода.

В Украине ожидается существенное похолодание: снег и до -6 Дожди и тепло до +16: прогноз погоды на сегодня
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