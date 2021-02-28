Мокрый снег и гололедица на дорогах: синоптики дали прогноз на первые дни весны

В Украине в первые дни весны немного ухудшится погода. В части страны ожидаются мокрый снег и дождь, местами ожидается гололедица на дорогах.

Так, 1-3 марта на Правобережье, востоке и в северо-восточных областях ожидается небольшой, в Карпатах умеренный мокрый снег и дождь. На остальной территории страны - преимущественно без осадков. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица.

Температура ночью составит от +3 до -3 градусов, во вторник на востоке страны до -6 мороза; днем +1+7 тепла, на Закарпатье, а 2 марта во всех областях +6+12 тепла.