Мокрый снег и гололедица на дорогах: синоптики дали прогноз на первые дни весны

В Украине в первые дни весны немного ухудшится погода. В части страны ожидаются мокрый снег и дождь, местами ожидается гололедица на дорогах.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 1-3 марта на Правобережье, востоке и в северо-восточных областях ожидается небольшой, в Карпатах умеренный мокрый снег и дождь. На остальной территории страны - преимущественно без осадков. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица.
Температура ночью составит от +3 до -3 градусов, во вторник на востоке страны до -6 мороза; днем +1+7 тепла, на Закарпатье, а 2 марта во всех областях +6+12 тепла.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в марте ожидается переменчивая погода. Потепление будет чередоваться с "минусами", при этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.
Отметим, сегодня в Украине будет пасмурно, местами ожидается мокрый снег. Дневная температура воздуха поднимется до +8.
Также РБК-Украина писало, что на реках в западных областях ожидается повышение уровня воды. Это может привести к подтоплениям.