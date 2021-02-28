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Мокрий сніг та ожеледиця на дорогах: синоптики дали прогноз на перші дні весни

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні у перші дні весни трохи погіршиться погода. У частині країни очікуються мокрий сніг та дощ, місцями очікується ожеледиця на дорогах.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 1-3 березня на Правобережжі, сході та у північно-східних областях очікується невеликий, в Карпатах помірний мокрий сніг та дощ. На решті території країни переважно без опадів. На дорогах, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця.

Температура вночі становитиме від +3 до -3 градусів, у вівторок на сході країни до -6 морозу; вдень +1+7 тепла, на Закарпатті, а 2 березня у всіх областях +6+12 тепла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні в березні очікується мінлива погода. Потепління буде чергуватися з "мінусами", при цьому перший місяць весни буде досить щедрим на опади.

Зазначимо, сьогодні в Україні буде хмарно, місцями очікується мокрий сніг. Денна температура повітря підніметься до +8.

Також РБК-Україна писало, що на річках західних областях очікується підвищення рівня води. Це може призвести до підтоплень.

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