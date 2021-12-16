Мокрый снег и дожди: синоптик дала прогноз на 17 декабря

На территории страны будет мокрый снег. В южной части и на юго-востоке с дождем.

Ветер северный, северо-западный, умеренный. В западных областях обещают штормовой ветер.

Температура воздуха в пятницу будет колебаться в пределах от 1 мороза до 3 тепла.

В Киеве завтра, 17 декабря, также мокрый снег. Столбики термометров покажут около 0...+3 градусов.

Диденко также напомнила, что со вторника, 21 декабря, в Украину прорвется холодный арктический воздух с морозами.