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Мокрий сніг та дощі: синоптик дала прогноз на 17 грудня

Автор: Іванна Шовкун

У п'ятницю, 17 грудня, в Україні прогнозують періодично мокрий сніг і дощі. Температура повітря коливатиметься від морозу до показників із позначкою "плюс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду синоптика Наталії Діденко у Facebook.

На територію країни буде мокрий сніг. У південній частині та на південному сході з дощем.

Вітер, північний, північно-західний, помірний. У західних областях обіцяють штормовий вітер.

Температура повітря у п'ятницю коливатиметься в межах від 1 морозу до 3 тепла.

У Києві завтра, 17 грудня, також буде мокрий сніг. Стовпчики термометрів покажуть близько 0...+3 градуси.

Діденко також нагадала, що з вівторка, 21 грудня, в Україну прорветься холодне арктичне повітря з морозами.

Нагадаємо, в ДСНС зробили чергове попередження про погіршення погоди в Україні, посилаючись на дані Укргідрометцентру. Сьогодні очікується туман та ожеледиця.

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