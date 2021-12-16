Туман и гололедица. Украинцев предупредили о непогоде
Фото: украинцев предупредили о непогоде (Виталий Носач, РБК-Украина)
В ГСЧС сделали очередное предупреждение об ухудшении погоды в Украине, ссылаясь на данные Укргидрометцентра. Сегодня ожидается туман и гололедица.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня утром в западных и восточных областях туман, видимость 200-500 м; на западе страны на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).
На сегодня синоптики прогнозировали, что в северных областях ожидаются небольшие дожди, а на западе - с мокрым снегом. Местами синоптики прогнозируют туман, а на дорогах гололедицу.