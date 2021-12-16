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Мокрый снег и дожди: синоптик дала прогноз на 17 декабря

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Украина, Четверг 16 декабря 2021 13:10
Мокрый снег и дожди: синоптик дала прогноз на 17 декабря Фото: завтра в Украине будет мокрый снег с дождем (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В пятницу, 17 декабря, в Украине прогнозируют периодически мокрый снег и дожди. Температура воздуха будет колебаться от мороза до показателей с отметкой "плюс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост синоптика Натальи Диденко в Facebook.

На территории страны будет мокрый снег. В южной части и на юго-востоке с дождем.

Ветер северный, северо-западный, умеренный. В западных областях обещают штормовой ветер.

Температура воздуха в пятницу будет колебаться в пределах от 1 мороза до 3 тепла.

В Киеве завтра, 17 декабря, также мокрый снег. Столбики термометров покажут около 0...+3 градусов.

Мокрый снег и дожди: синоптик дала прогноз на 17 декабря

Диденко также напомнила, что со вторника, 21 декабря, в Украину прорвется холодный арктический воздух с морозами.

Напомним, в ГСЧС сделали очередное предупреждение об ухудшении погоды в Украине, ссылаясь на данные Укргидрометцентра. Сегодня ожидается туман и гололедица.

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