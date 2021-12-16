Мокрий сніг та дощі: синоптик дала прогноз на 17 грудня
У п'ятницю, 17 грудня, в Україні прогнозують періодично мокрий сніг і дощі. Температура повітря коливатиметься від морозу до показників із позначкою "плюс".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду синоптика Наталії Діденко у Facebook.
На територію країни буде мокрий сніг. У південній частині та на південному сході з дощем.
Вітер, північний, північно-західний, помірний. У західних областях обіцяють штормовий вітер.
Температура повітря у п'ятницю коливатиметься в межах від 1 морозу до 3 тепла.
У Києві завтра, 17 грудня, також буде мокрий сніг. Стовпчики термометрів покажуть близько 0...+3 градуси.
Діденко також нагадала, що з вівторка, 21 грудня, в Україну прорветься холодне арктичне повітря з морозами.
Нагадаємо, в ДСНС зробили чергове попередження про погіршення погоди в Україні, посилаючись на дані Укргідрометцентру. Сьогодні очікується туман та ожеледиця.