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Мокрый снег, дожди и до +12 днем: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Киев, Понедельник 29 марта 2021 08:00
Мокрый снег, дожди и до +12 днем: прогноз погоды на сегодня Фото: днем прогнозируется весеннее тепло (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине сегодня, 29 марта, будет местами снежной и дождливой, днем температура воздуха поднимется до +12. Осадки ожидаются преимущественно на севере, востоке, в центре и на юге страны.

Об этом свидетельствуют данные украинского Гидрометцентра.

Погода в регионах

На западе Украины сегодня преимущественно без осадков, днем от +8 до +11, ночью от -1 до -3. На севере ночью снег с дождем, днем небольшой дождь, дневная температура от +8 до +11, ночная от +1 до +4.

В центральной части тоже осадки, днем от +9 до +12, ночью от +1 до +4. На востоке без осадков только в Харьковской области, днем от +7 до +11, ночью от 0 до +3.

На юге дожди, дневная температура от +8 до +11, ночная от +1 до +4.

Мокрый снег, дожди и до +12 днем: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице Украины облачно, ночью ожидается снег и мокрый снег, днем пройдет небольшой дождь. Днем от +9 до +11, ночью от +2 до +4. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Мокрый снег, дожди и до +12 днем: прогноз погоды на сегодня

Напомним, по данным Гидрометцентра, в апреле 2021 года среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах +8 +11 - это в районе средних многолетних значений.

Также сообщалось, что Киев снова попал в топ загрязненных городов мира.

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