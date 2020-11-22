Мокрый снег с дождем: прогноз погоды на ближайшие три дня

В ближайшие три дня (23-25 ноября) в Украине, кроме юга, местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Левобережья гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, ветер преимущественно западный, умеренный, в понедельник, 23 ноября, днем на западе страны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью ожидается от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, в Карпатах 4-10 градусов мороза; днем в большинстве областей 0-6 градусов тепла, на юге до 9 градусов тепла.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в восточных областях Украины выпало до 12 сантиметров снега. Это произошло за счет малоподвижного фронта, который "зажат" между двумя антициклонами.

Как сообщало РБК-Украина, 17 ноября, в Киеве впервые этой осенью температура воздуха понизилась до 3,4 градусов мороза. Это свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 16 апреля - всего 215 дней.

По прогнозу Укргидрометцентра, в ноябре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла). В западных областях это около средних многолетних значений, на остальной территории - на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.