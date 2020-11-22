На востоке Украины выпало до 12 см снега

Фото: снег (РБК-Украина)

В восточных областях Украины выпало до 12 сантиметров снега. Это произошло за счет малоподвижного фронта, который "зажат" между двумя антициклонами.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Синоптики предупредили водителей, что на дорогах гололедица.

Как сообщается, в Луганской области выпало от 11 до 12 сантиметров снега. На грани между Черниговской и Сумской областях тоже выпало 12 см снега.

В Харьковской и Донецкой областях выпало от 2 до 9 сантиметров снега.

Напомним, в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и восточных областях за ночь выпало от 1 до 5 см снега. На перевальных участках дорог температура воздуха колеблется от -2 до -12. Состояние покрытия сухое.

Отметим, что в Украине на выходных ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода до конца ноября. В последние дни ноября в Украине будет дождливо, а кое-где пройдет мокрый снег.