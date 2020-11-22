Мокрий сніг з дощем: прогноз погоди на найближчі три доби

У найближчі три доби (23-25 листопада) в Україні, крім півдня, місцям очікується невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах Лівобережжя ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, вітер переважно західний, помірний, у понеділок, 23 листопада вдень на заході країни пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, в Карпатах 4-10 градусів морозу; вдень у більшості областей 0-6 градусів тепла, на півдні до 9 градусів тепла.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, у східних областях України випало до 12 сантиметрів снігу. Це сталось за рахунок малорухомого фронту, який "затиснутий" між двома антициклонами.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 листопада, у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до 3,4 градусів морозу Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 16 квітня - загалом 215 днів.

За прогнозом Укргідрометцентру, в листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла). У західних областях це близько середніх багаторічних значень, на решті території - на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.