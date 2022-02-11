Мокрый снег с дождем и до +9 днем: прогноз погоды на завтра

В субботу, 12 февраля, большую часть Украины накроет мокрый снег с дождем. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -4 до +9 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В западных областях мокрый снег с дождем продет ночью с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. В Карпатах ожидаются снегопады. Днем синоптики не прогнозируют в регионе существенных осадков.
На севере, востоке и в центре мокрый снег и дождь пройдут в течение всего дня. На юге ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду.
В ночь на 12 февраля на дорогах, за исключением южных регионов, гололедица.
Температура воздуха 12 февраля:
Фото: погода в Украине 12 февраля (meteo.gov.ua)
В Киеве 12 февраля ожидается мокрый снег с дождем. Ночь и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время будет находиться в пределах от -1 до +1 градуса, днем - от +1 до +3.
Фото: погода в Киеве 12 февраля (meteo.gov.ua)