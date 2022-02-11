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Мокрый снег с дождем и до +9 днем: прогноз погоды на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

В субботу, 12 февраля, большую часть Украины накроет мокрый снег с дождем. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -4 до +9 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды во всех областях

В западных областях мокрый снег с дождем продет ночью с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. В Карпатах ожидаются снегопады. Днем синоптики не прогнозируют в регионе существенных осадков.

На севере, востоке и в центре мокрый снег и дождь пройдут в течение всего дня. На юге ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду.

В ночь на 12 февраля на дорогах, за исключением южных регионов, гололедица.

Температура воздуха 12 февраля:

  • на западе днем от +2 до +6, ночью от -2 до -4;
  • на севере днем от +2 до +4, ночью от -1 до -2;
  • на востоке днем от +2 до +4, ночью от 0 до +2;
  • на юге днем от +6 до +9, ночью от 0 до +3;
  • в центре днем от +2 до +5, ночью от 0 до +3.

Фото: погода в Украине 12 февраля (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве 12 февраля ожидается мокрый снег с дождем. Ночь и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время будет находиться в пределах от -1 до +1 градуса, днем - от +1 до +3.

Фото: погода в Киеве 12 февраля (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее в ГСЧС предупредили о возможных подтоплениях в ряде регионов из-за потепления.

Отметим, в Карпатах спасатели объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения видимости.

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