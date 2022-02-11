Мокрий сніг з дощем і до +9 вдень: прогноз погоди на завтра

У суботу, 12 лютого, більшу частину України накриє мокрий сніг з дощем. Температура повітря протягом дня коливатиметься від -4 до +9 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У західних областях мокрий сніг з дощем протягнуто вночі з поривами вітру до 15-20 метрів в секунду. У Карпатах очікуються снігопади. Вдень синоптики не прогнозують в регіоні істотних опадів.
На півночі, сході і в центрі мокрий сніг і дощ пройдуть протягом усього дня. На півдні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду.
У ніч на 12 лютого на дорогах, за винятком південних регіонів, ожеледиця.
Температура повітря 12 лютого:
Фото: погода в Україні 12 лютого (meteo.gov.ua)
У Києві 12 лютого очікується мокрий сніг з дощем. Ніч і вранці на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря в нічний час буде перебувати в межах від -1 до +1 градуса, вдень - від +1 до +3.
Фото: погода в Києві 12 лютого (meteo.gov.ua)