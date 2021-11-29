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Мокрый снег и дождь: объявлено штормовое предупреждение

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение на сегодня. Синоптики предупредили о мокром снеге и дожде.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Днем 29 ноября в восточных и центральных областях значительные дожди, в Карпатском регионе значительный мокрый снег и дождь.

Кроме того, в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, сегодня во всех областях будет сильный дождь, а в западных - еще и небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +14.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода в последние дни ноября.

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