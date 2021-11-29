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Мокрий сніг та дощ: оголошено штормове попередження

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження на сьогодні. Синоптики попередили про мокрий сніг та дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Укргідрометцентр.

Вдень 29 листопада у східних і центральних областях значні дощі, у Карпатському регіоні значний мокрий сніг та дощ.

Крім того, в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, cьогодні у всіх областях буде сильний дощ, а в західних - ще й невеликий сніг. Температура повітря буде коливатись від +1 до +14.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода в останні дні листопада.

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