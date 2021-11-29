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Украину сегодня накроют ливни

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Киев, Понедельник 29 ноября 2021 06:00
Украину сегодня накроют ливни Фото: Украину накроют ливни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня во всех областях будет сильный дождь, а в западных - еще и небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от +1 до + 14.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Холодно будет на западе, а в восточных и южных областях будет сравнительно теплее. Температура воздуха составит:

  • на западе днем +2+8, а ночью +2+6,
  • на севере днем +8+10, а ночью +4+6,
  • на востоке днем +11+13, а ночью +5+8,
  • на юге днем +12+15, а ночью +7+10,
  • в центре днем +7+13, а ночью +4+7.

Во всех областях будет идти дождь. В частности, на востоке страны сильный ливень.

Украину сегодня накроют ливни

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня тоже сильный дождь. Температура воздуха составит +7+9, а ночью +4+6.

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