Украину сегодня накроют ливни
Фото: Украину накроют ливни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня во всех областях будет сильный дождь, а в западных - еще и небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от +1 до + 14.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Холодно будет на западе, а в восточных и южных областях будет сравнительно теплее. Температура воздуха составит:
- на западе днем +2+8, а ночью +2+6,
- на севере днем +8+10, а ночью +4+6,
- на востоке днем +11+13, а ночью +5+8,
- на юге днем +12+15, а ночью +7+10,
- в центре днем +7+13, а ночью +4+7.
Во всех областях будет идти дождь. В частности, на востоке страны сильный ливень.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня тоже сильный дождь. Температура воздуха составит +7+9, а ночью +4+6.