Украину сегодня накроют ливни

Сегодня во всех областях будет сильный дождь, а в западных - еще и небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от +1 до + 14.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Укргидрометцентр .

Прогноз во всех областях

Холодно будет на западе, а в восточных и южных областях будет сравнительно теплее. Температура воздуха составит:

на западе днем +2+8, а ночью +2+6,

на севере днем +8+10, а ночью +4+6,

на востоке днем +11+13, а ночью +5+8,

на юге днем +12+15, а ночью +7+10,

в центре днем +7+13, а ночью +4+7.

Во всех областях будет идти дождь. В частности, на востоке страны сильный ливень.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня тоже сильный дождь. Температура воздуха составит +7+9, а ночью +4+6.