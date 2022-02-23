ru ua
Ср, 23 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мокрый снег, дождь и ночные морозы: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Новина українською →
Украина, Среда 23 февраля 2022 13:14
Мокрый снег, дождь и ночные морозы: синоптик дала прогноз погоды на завтра Фото: в Украине ожидается мокрый снег (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В четверг, 24 февраля, в Украине будет прохладно. Нестабильные атмосферные фронты принесут осадки в некоторые регионы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

По словам синоптик, этой ночью мокрый снег пройдет в западных регионах. Дождь накроет Запорожскую, Донецкую, Луганскую области и Крым. Уже к средине дня в Украине установится солнечная погода.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +3... +7 градусов. На юге ожидается до +10 градусов.

В Киеве завтра существенных осадков не прогнозируется. Столбики термометров в столице покажут от +3 до +7 градусов.

Ночью в Украине похолодает. Ожидаются морозы до -2 градусов.

Мокрый снег, дождь и ночные морозы: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Напомним, Укргидрометцентр спрогнозировал небольшое похолодание в Украине до конца недели.

Как сообщало РБК-Украина ранее, сегодня на западе страны пройдет мокрый снег, однако температура воздуха установится в районе +10 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили
Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина