Мокрый снег, дождь и ночные морозы: синоптик дала прогноз погоды на завтра
В четверг, 24 февраля, в Украине будет прохладно. Нестабильные атмосферные фронты принесут осадки в некоторые регионы страны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на синоптика Наталью Диденко в Facebook.
По словам синоптик, этой ночью мокрый снег пройдет в западных регионах. Дождь накроет Запорожскую, Донецкую, Луганскую области и Крым. Уже к средине дня в Украине установится солнечная погода.
Температура воздуха будет колебаться в пределах +3... +7 градусов. На юге ожидается до +10 градусов.
В Киеве завтра существенных осадков не прогнозируется. Столбики термометров в столице покажут от +3 до +7 градусов.
Ночью в Украине похолодает. Ожидаются морозы до -2 градусов.
Напомним, Укргидрометцентр спрогнозировал небольшое похолодание в Украине до конца недели.
Как сообщало РБК-Украина ранее, сегодня на западе страны пройдет мокрый снег, однако температура воздуха установится в районе +10 градусов.