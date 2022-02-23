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Мокрий сніг, дощ та нічні морози: синоптик дала прогноз погоди на завтра

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Україна, Середа 23 лютого 2022 13:14
Мокрий сніг, дощ та нічні морози: синоптик дала прогноз погоди на завтра Фото: в Україні очікується мокрий сніг (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У четвер, 24 лютого, в Україні буде прохолодно. Нестабільні атмосферні фронти принесуть опади в деякі регіони країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на синоптика Наталію Діденко в Facebook.

За словами синоптик, цієї ночі мокрий сніг пройде в західних регіонах. Дощ накриє Запорізьку, Донецьку, Луганську області та Крим. Вже до середини дня в Україні встановиться сонячна погода.

Температура повітря коливатиметься в межах + 3... + 7 градусів. На півдні очікується до + 10 градусів.

У Києві завтра істотних опадів не прогнозується. Стовпчики термометрів у столиці покажуть від + 3 до + 7 градусів.

Вночі в Україні похолодає. Очікуються морози до -2 градусів.

Мокрий сніг, дощ та нічні морози: синоптик дала прогноз погоди на завтра

Нагадавши, Укргідрометцентр спрогнозував невелике похолодання в Україні до кінця тижня.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, сьогодні на заході країни пройде мокрий сніг, однак температура повітря встановиться в районі + 10 градусів.

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