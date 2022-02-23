Мокрий сніг, дощ та нічні морози: синоптик дала прогноз погоди на завтра

У четвер, 24 лютого, в Україні буде прохолодно. Нестабільні атмосферні фронти принесуть опади в деякі регіони країни.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на синоптика Наталію Діденко в Facebook .

За словами синоптик, цієї ночі мокрий сніг пройде в західних регіонах. Дощ накриє Запорізьку, Донецьку, Луганську області та Крим. Вже до середини дня в Україні встановиться сонячна погода.

Температура повітря коливатиметься в межах + 3... + 7 градусів. На півдні очікується до + 10 градусів.

У Києві завтра істотних опадів не прогнозується. Стовпчики термометрів у столиці покажуть від + 3 до + 7 градусів.

Вночі в Україні похолодає. Очікуються морози до -2 градусів.