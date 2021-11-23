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Мокрый снег и до -9: прогноз погоды на завтра

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Вторник 23 ноября 2021 20:00
Мокрый снег и до -9: прогноз погоды на завтра Фото: в Украине 24 ноября ожидается мокрый снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 24 ноября, в центральных и западных регионах Украины ожидается мокрый снег. При этом температура воздуха ночью опуститься до -9 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В среду днем в центральных и западных прогнозируется мокрый снег, при этом в других регионах страны будет без осадков. На востоке страны температура воздуха ночью опуститься до -5 -9 градусов, а днем -1 +1.

В центральных регионах ночью ожидается -1 +1, а днем +3 +5. На юге Украины ночью 0 -3, а днем +4 +7. На западе ночью 0 -3, а днем +3 +5.

При этом по всей территории Украины ожидается сильный ветер 7-12 м/с.

Мокрый снег и до -9: прогноз погоды на завтра

Прогноз в Киеве

В столице днем ожидается мокрый снег, при этом ночью будет без осадков. Температура воздуха ночью -1 +1, а днем +2 +4.

Мокрый снег и до -9: прогноз погоды на завтра

Напомним, сегодня в Киеве выпал первый снег, и вечером образовались огромные пробки на дорогах.

Кроме того, завтра в столице ожидается гололедица на дорогах.

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