Мокрый снег и до -9: прогноз погоды на завтра
В среду, 24 ноября, в центральных и западных регионах Украины ожидается мокрый снег. При этом температура воздуха ночью опуститься до -9 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз во всех областях
В среду днем в центральных и западных прогнозируется мокрый снег, при этом в других регионах страны будет без осадков. На востоке страны температура воздуха ночью опуститься до -5 -9 градусов, а днем -1 +1.
В центральных регионах ночью ожидается -1 +1, а днем +3 +5. На юге Украины ночью 0 -3, а днем +4 +7. На западе ночью 0 -3, а днем +3 +5.
При этом по всей территории Украины ожидается сильный ветер 7-12 м/с.
Прогноз в Киеве
В столице днем ожидается мокрый снег, при этом ночью будет без осадков. Температура воздуха ночью -1 +1, а днем +2 +4.
Напомним, сегодня в Киеве выпал первый снег, и вечером образовались огромные пробки на дорогах.
Кроме того, завтра в столице ожидается гололедица на дорогах.