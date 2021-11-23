Мокрий сніг і до -9: прогноз погоди на завтра

У середу, 24 листопада, в центральних і західних регіонах України очікується мокрий сніг. При цьому температура повітря вночі опуститися до -9 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Прогноз у всіх областях

У середу вдень в центральних і західних прогнозується мокрий сніг, при цьому в інших регіонах країни буде без опадів. На сході країни температура повітря вночі опуститися до -5 -9 градусів, а вдень -1 +1.

У центральних регіонах вночі очікується -1 +1, а вдень +3 +5. На півдні України вночі 0 -3, а вдень + 4 + 7. На заході вночі 0 -3, а вдень + 3 + 5.

При цьому по всій території України очікується сильний вітер 7-12 м/с.

Прогноз у Києві

У столиці вдень очікується мокрий сніг, при цьому вночі буде без опадів. Температура повітря вночі -1 +1, а вдень +2 +4.