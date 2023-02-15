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Мокрий сніг та шквали: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Фото: на сході та півдні України сьогодні очікується мокрий сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 15 лютого, на півдні та сході нашої країни очікується мокрий сніг. При цьому на більшості території можливий шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні, за прогнозами синоптиків, у Сумській, південних та східних областях, а також у Криму можливий невеликий мокрий сніг. На решті території нашої країни майже без опадів.

На дорогах можлива ожеледиця, крім південної частини України. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Проте вдень, крім заходу, прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів протягом доби покажуть від -2 до +3 градусів. На заході та півдні вдень до +7 градусів.

Погода у Києві

У Києві та області хмарно, але з проясненнями, без суттєвих опадів. Синоптики попереджають про ожеледицю та шквальний вітер.

Температура повітря у Києві вдень буде в межах від 0 до +2 градусів, а вночі опуститься до -2.

Нагадаємо, раніше киян попереджали про сильні пориви вітру і закликали дотримуватися правил безпеки.

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