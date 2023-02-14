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Киян попереджають про штормовий вітер: ситуація на дорогах може погіршитися

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Київ, Вівторок 14 лютого 2023 08:35
Киян попереджають про штормовий вітер: ситуація на дорогах може погіршитися Фото: киян попереджають про штормовий вітер (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Синоптики 14 лютого попередили мешканців Києва про штормовий вітер, який протримається до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Найближчим часом із вмістом до кінця доби 14 лютого пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпеки, жовтий", - йдеться у повідомленні.

Там попередили, що такі погодні умови можуть спричинити погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Правила, яких необхідно дотримуватись під час сильного вітру:

  • щільно закрити всі вікна і прибрати з балконів предмети, які можуть випасти;
  • триматися подалі від лінії електропередач, великих дерев та рекламних конструкцій;
  • не паркувати автомобіль у місцях, де на нього може впасти щось важке;

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що сьогодні Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, тож слід очікувати сніг із дощем. Опади найбільше покриють кілька регіонів України.

Також мешканців Чернігівської та Київської областей попередили про можливе підтоплення біля доріг та сіл у період із 13 по 16 лютого.

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