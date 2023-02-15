RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мокрый снег и шквалы: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Фото: на востоке и юге Украины сегодня ожидается мокрый снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 15 февраля, на юге и востоке страны ожидается мокрый снег. При этом на большинстве территории возможен шквальный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Сумской, южных и восточных областях, а также в Крыму возможен небольшой мокрый снег. На остальной территории нашей страны почти без осадков.

На дорогах возможна гололедица, кроме южной части Украины. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Однако днем, кроме запада, прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.

Столбики термометров в течение суток покажут от -2 до +3 градусов. На западе и юге днем до +7 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве и области облачно, но с прояснениями, без существенных осадков. Синоптики предупреждают о гололедице и шквальном ветре.

Температура воздуха в Киеве днем будет в пределах от 0 до +2 градусов, а ночью опустится до -2.

Напомним, ранее киевлян предупреждали о сильных порывах ветра и призывали соблюдать правила безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве