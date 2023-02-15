Мокрый снег и шквалы: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Сумской, южных и восточных областях, а также в Крыму возможен небольшой мокрый снег. На остальной территории нашей страны почти без осадков.

На дорогах возможна гололедица, кроме южной части Украины. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Однако днем, кроме запада, прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.

Столбики термометров в течение суток покажут от -2 до +3 градусов. На западе и юге днем до +7 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве и области облачно, но с прояснениями, без существенных осадков. Синоптики предупреждают о гололедице и шквальном ветре.

Температура воздуха в Киеве днем будет в пределах от 0 до +2 градусов, а ночью опустится до -2.