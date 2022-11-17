Мокрий сніг та ожеледиця очікуються завтра на більшій частині України

Так, уночі опади у вигляді снігу пройдуть по всій Україні, окрім півдня та заходу. У східних регіонах прогнозується сильний дощ і мокрий сніг. Вдень опади сягнуть і заходу. При цьому на Закарпатті та у південній частині переважно дощі.

Крім того, синоптики попереджають про налипання снігу та ожеледицю на дорогах.

Щодо температури, то вдень стовпчик термометра коливатиметься в районі 3-9 градусів тепла, на півдні вдень температура може прогрітися до 9-14 градусів, на решті території протягом доби 0-5 градусів морозу.

Також місцями може посилитись вітер до 15-18 м/с.