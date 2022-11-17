RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мокрый снег и гололедица ожидаются завтра на большей части Украины

Фото: мокрый снег и гололедица ожидаются завтра на большей части Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В большинстве регионов Украины в пятницу, 18 ноября, синоптики прогнозируют мокрый снег, местами ожидается гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, ночью осадки в виде снега пройдут по всей Украине, кроме юга и запада. В восточных регионах прогнозиурется сильный дождь и мокрый снег. Днем осадки дойдут и до запада. При этом в Закарпатье и в южной части преимущественно дожди.

Кроме того, синоптики предупреждают о налипании снега и гололедице на дорогах.

Что касается температуры, то днем столбик термометра будет колебаться в районе 3-9 градусов тепла, на юге днем температура может прогреться до 9-14 градусов, на остальной территории в течение суток 0-5 градусов мороза.

Также местами может усилиться ветер до 15-18 м/с.

Напомним, вчера столицу Украины накрыл первый снег. Также осадки в Киеве прогнозируются в ближайшее дни.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в Киеве