Мокрый снег и гололедица ожидаются завтра на большей части Украины

Так, ночью осадки в виде снега пройдут по всей Украине, кроме юга и запада. В восточных регионах прогнозиурется сильный дождь и мокрый снег. Днем осадки дойдут и до запада. При этом в Закарпатье и в южной части преимущественно дожди.

Кроме того, синоптики предупреждают о налипании снега и гололедице на дорогах.

Что касается температуры, то днем столбик термометра будет колебаться в районе 3-9 градусов тепла, на юге днем температура может прогреться до 9-14 градусов, на остальной территории в течение суток 0-5 градусов мороза.

Также местами может усилиться ветер до 15-18 м/с.