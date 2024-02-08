Мокрий сніг та дощі по усій Україні, окрім півдня. Місцями пориви вітру: погода на завтра

Завтра, 9 січня, очікується мокрий сніг та дощі по усій території України, окрім півдня. В Карпатах й на Закарпатті місцями значні опади.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно з проясненнями.В Україні, крім півдня, мокрий сніг та дощ, в Карпатах та на Закарпатті місцями значні опади. У північній частині на дорогах ожеледиця", - пише пресслужба.
Вітер очікується південно-східний, східний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 9 лютого (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Хмарно з проясненнями. Мокрий сніг, вдень на півдні області з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.", - пише пресслужба.
Очікується, що температура в Київській області протягом доби коливатиметься від -3 до +2, а у Києві вночі очікується від -2 до 0, а вдень від 0 до +2.
Сніголавинна ситуація
Значна сніголавинна небезпека очікується 8-9 лютого на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Фото: сніголавинна ситуація (facebook.com/lavyny.official)
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