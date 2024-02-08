RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мокрый снег и дожди по всей Украине, кроме юга. Местами порывы ветра: погода на завтра

Фото: в Украине 9 февраля ожидается мокрый снег и дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 9 января, ожидается мокрый снег и дожди по всей территории Украины, кроме юга. В Карпатах и на Закарпатье местами значительные осадки.

"Облачно с прояснениями. В Украине, кроме юга, мокрый снег и дождь, в Карпатах и на Закарпатье местами значительные осадки. В северной части на дорогах гололедица", - пишет пресс-служба. 

Ветер ожидается юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от -2 до +5 ночью и от 0 до +9 днем;
  • на севере будет колебаться от -9 до 0 ночью и от -1 до +2 днем;
  • на юге будет колебаться от +2 до +5 ночью и от +11 до +15 днем;
  • на востоке будет колебаться от -4 до +1 ночью и от -2 до +1 днем.

Фото: погода на 9 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Мокрый снег, днем на юге области с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области в течение суток будет колебаться от -3 до +2, а в Киеве ночью ожидается от -2 до 0, а днем от 0 до +2. 

Снеголавинная ситуация

Значительная снеголавинная опасность ожидается 8-9 февраля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

Фото: снеголавинная ситуация (facebook.com/lavyny.official)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода