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Мокрий сніг та дощ. Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Фото: завтра в Україні очікується мокрий сніг та дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні завтра, 17 лютого погіршиться. Майже по всій території вдень очікується мокрий сніг, подекуди з дощем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра в Україні буде хмарно. Вночі без істотних опадів, а вдень очікується невеликий мокрий сніг, в західних областях мокрий сніг та дощ.

При цьому вітер південно-східний з переходом на західний, швидкістю 5-10 м/с. У Карпатах, на сході та північному сході країни на дорогах подекуди ожеледиця.

Стовпчики термометрів на Лівобережжі вночі в середньому становитимуть -5 -10 градусів морозу, а в східних областях до -14, вдень температура коливатиметься від 0 -5 морозу.

На решті території вночі від +1 тепла до -4 градусів морозу. Вдень температура повітря становитиме +1 +6 тепла, а в південній частині, а також Львівській та Волинській областях +3 +8 градусів тепла, а в Одеській до +11.

Погода в Києві

Завтра в столиці буде хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Вітер західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі будуть показувати в межах 0-2 морозу, а вдень +2 +4 градуси тепла.

Нагадаємо, за даними синоптиків, сьогодні в Україні опадів не очікується.

Додамо, також синоптики розповіли, чи варто очікувати на ранню весну в цьому році.

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