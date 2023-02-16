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Мокрый снег и дождь. Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Фото: завтра в Украине ожидается мокрый снег и дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине завтра, 17 февраля ухудшится. Почти по всей территории днем ожидается мокрый снег, местами с дождем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра в Украине будет облачно. Ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой мокрый снег, в западных областях мокрый снег и дождь.

При этом ветер юго-восточный с переходом на западный, скоростью 5-10 м/с. В Карпатах, на востоке и северо-востоке страны на дорогах местами гололедица.

Столбики термометров на Левобережье ночью в среднем составят -5 -10 градусов мороза, а в восточных областях -14, днем температура будет колебаться от 0 -5 мороза.

На остальной территории ночью от +1 тепла до -4 градусов мороза. Днем температура воздуха будет +1 +6 тепла, а в южной части, а также Львовской и Волынской областях +3 +8 градусов тепла, а в Одесской до +11.

Погода в Киеве

Завтра в столице будет облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью будут показывать в пределах 0 -2 мороза, а днем +2 +4 градуса тепла.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня в Украине осадков не ожидается.

Добавим, также синоптики рассказали, стоит ли ожидать ранней весной в этом году.

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