Мокрий сніг та до +15 вдень: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні

Завтра по всій країні хмарно з проясненнями. У західних, крім Волинської та Рівненської областей, помірний, в Карпатах місцями значний сніг.

У центрі, а також у Харківській області очікується значний мокрий сніг, а на півночі місцями невеликий мокрий сніг. На решті території - без опадів.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах та налипання мокрого снігу. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря протягом переважно від -2 до +3 градусів, а на півдні та сході до вдень+10 +15 градусів. Вночі температура на заході опуститься до -1 -6 градусів, а на півдні прогнозується до +2 +7 градусів.

Погода у Києві

У столиці завтра хмарно з проясненнями, місцями невеликий мокрий сніг та ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть від 0 до +2 градусів, а вночі до -2 градусів.