RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мокрый снег и до +15 днем: прогноз погоды на завтра

Фото: завтра в большинстве областей будет плюсовая температура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Завтра, 27 февраля, в большинстве областей нашей страны ожидается снег и мокрый снег. Тем не менее температура воздуха будет с отметкой плюс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

Завтра по всей стране будет облачно с прояснениями. В западных, кроме Волынской и Ровенской областей, умеренный, в Карпатах местами сильный снег.

В центре, а также в Харьковской области ожидается значительный мокрый снег, а на севере местами небольшой мокрый снег. На остальной территории - без осадков.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и налипании мокрого снега. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в течение преимущественно от -2 до +3 градусов, а на юге и востоке до днем +10 +15 градусов. Ночью температура на западе опустится до -1 -6 градусов, а на юге прогнозируется до +2 +7 градусов.

Погода в Киеве

В столице завтра облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег и гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут от 0 до +2 градусов, а ночью до -2 градусов.

Напомним, спасатели сегодня зафиксировали на горе Пип Иван сход лавины. Украинцев призывают воздержаться от походов в горы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве