Мокрий сніг, ожеледиця та пориви вітру: де завтра чекати негоди

Завтра, 10 січня, західні області України накриє дощ та мокрий сніг. До того ж, на більшості території очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Завтра в Україні хмарно з проясненнями. У західних регіонах, а вдень і у Вінницькій, Житомирській та Київській областях мокрий сніг та дощ. На решті території без опадів.

До того ж, у Вінницькій, Житомирській та Київській областях на дорогах ожеледиця.

Температура вночі очікується на рівні 3-8° морозу, у західних областях 1-6° тепла. Вдень 0-5° морозу, у південно-західній частині 1-6° тепла, на Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму 5-10° тепла; у східних областях вночі 10-15° морозу, вдень 6-11° морозу.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім більшості західних областей, пориви 15-20 м/с.

Погода у Київські області

В області хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледь.

Температура по області вночі на рівні 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу. У Києві вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с (I рівень небезпечності).