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Мокрый снег, гололедица и порывы ветра: где завтра ждать непогоды

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Понедельник 09 января 2023 14:05
Мокрый снег, гололедица и порывы ветра: где завтра ждать непогоды Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 10 января, западные области Украины накроет дождь и мокрый снег. К тому же, на большинстве территории ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине облачно с прояснениями. В западных регионах, а днем в Винницкой, Житомирской и Киевской областях мокрый снег и дождь. На остальной территории без осадков.

К тому же, в Винницкой, Житомирской и Киевской областях на дорогах гололедица.

Температура ночью ожидается на уровне 3-8 градусов мороза, в западных областях 1-6 градусов тепла. Днем 0-5° мороза, в юго-западной части 1-6° тепла, в Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 5-10° тепла; в восточных областях ночью 10-15° мороза, днем 6-11° мороза.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине кроме большинства западных областей порывы 15-20 м/с.

Мокрый снег, гололедица и порывы ветра: где завтра ждать непогоды

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица.

Температура по области ночью на уровне 3-8° мороза, днем 0-5° мороза. В Киеве ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с (I уровень опасности).

Напомним, сегодня в Киеве прогнозировали снег и сильный ветер.

Из-за непогоды в столице произошло 30 аварий, в которых 6 человек пострадали.

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