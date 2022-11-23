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Мокрий сніг, ожеледиця і туман: де сьогодні очікувати негоди

Фото: синоптики попередили про мокрий сніг, ожеледицю і туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 23 листопада, у деяких областях України очікується мокрий сніг та дощ. Синоптики попереджають про туман та ожеледь на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде хмарно. Вночі у східних та південно-східних, вдень у західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях очікується мокрий сніг та дощ. На решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у західній та південній частинах України очікується туман. Видимість 200-500 м.

На дорогах, окрім південної частини та більшості центральних областей України, місцями ожеледиця.

Температура в західних, північних та більшості центральних областей вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. На решті території України вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла, на крайньому півдні 8-13°.

Вітер очікується північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Погода у Київській області

Температура у Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°. По області - вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

В Київській області буде хмарно, але без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, за прогнозами ВООЗ, від 2 до 3 млн жителів України, ймовірно, залишать свої домівки через настання холодів.

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