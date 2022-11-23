Мокрый снег, гололедица и туман: где сегодня ждать непогоды

Сегодня в Украине будет облачно. Ночью в восточных и юго-восточных, днем в западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях ожидается мокрый снег и дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в западной и южной части Украины ожидается туман. Видимость 200-500 м.

На дорогах, кроме южной части и большинства центральных областей Украины, местами гололедица.

Температура в западных, северных и большинстве центральных областей ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. На остальной территории Украины ночью около 0°, днем 2-7° тепла, на крайнем юге 8-13°.

Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киевской области

Температура в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°. По области - ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киевской области облачно, но без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.