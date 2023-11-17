Мокрий сніг і дощ: які області України сьогодні накриють опади

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні протягом дня у західних, східних та північно-східних областях дощ, а місцями можливий мокрий сніг. На заході очікуються помітні опади. На решті території країни без істотних опадів.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень здебільшого буде від 0 до +5 градусів. На півдні та на Закарпатті прогнозується +4 +9 градусів, а в Одеській області до +13.

Вночі стовпчики термометрів покажуть в Україні від +3 до -2 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +2 +4 градуси, а вночі близько нуля.

В Україну йде зима

Синоптик Наталка Діденко попереджає, що з 19 по 23 листопада до України прийде похолодання. Місцями температура може опуститися до -14 градусів.

За її прогнозами, у період похолодання є висока ймовірність снігу у багатьох областях України.