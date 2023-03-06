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Мокрий сніг, дощі та потепління до +16: прогноз погоди на тиждень

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Понеділок 06 березня 2023 16:43
Мокрий сніг, дощі та потепління до +16: прогноз погоди на тиждень Фото: в Україні на тижні очікуються мокрий сніг, дощі та потепління до +16 (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні цього тижня очікуються мокрий сніг і дощі. Водночас другий тиждень березня потішить весняним теплом до +16 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, завтра в Україні, крім півдня, очікується невеликий мокрий сніг і дощ. Вночі та вранці на дорогах подекуди прогнозується ожеледиця. Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до -4, а вдень очікується +3 +8. У південній частині країни температура підніметься до +9 +14 градусів.

8 березня в Україні, крім південної частини та більшості центральних областей, прогнозується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. У Карпатському регіоні очікуються помірні опади. Температура вночі очікується в межах від +4 до -3 градусів. При цьому вдень буде +7 +14 градусів.

У четвер, 9 березня, у західних, північних областях синоптики прогнозують мокрий сніг і дощ. На решті території очікується невеликий дощ, у південних (вночі і в центральних) областях без істотних опадів. Температура вночі становитиме від 2 градусів тепла до 3 морозу, а вдень +1 +6 градусів. На Закарпатті та в більшості центральних областей очікується +7 +12, у південних і східних областях вночі +3 +8, а вдень +11 +16 градусів.

У п'ятницю, 10 березня, у західних, північних областях уночі очікують мокрого снігу та дощу, вдень без істотних опадів. Температура вночі коливатиметься від +2 до -3 градусів, а вдень очікується +1 +7.

На решті території країни прогнозується дощ, вночі в південно-східній частині, вдень у більшості центральних областях без істотних опадів. Температура вночі становитиме +1 +7 градусів, вдень у центральних областях +6 +12, а в південних і східних областях +10 +15.

Нагадаємо, 7 березня в Карпатах можливі сходи снігових лавин. Українців закликали не підніматися високогір'ям.

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