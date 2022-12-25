Мокрий сніг, дощ та туман. Де чекати негоду сьогодні
Сьогодні, 25 грудня, очікуються мокрий сніг, дощ та туман. Але опади варто чекати не всюди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Хмарно. Дощ, у Карпатах та північній частині країни з мокрим снігом, вночі у східних та південно-східних, вдень у більшості західних областей без істотних опадів, - йдеться в повідомленні.
Туман та вітер
Вночі та вранці у південних, східних та більшості центральних областей туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура
вночі та вдень 0-5° тепла, вдень на Закарпатті, Прикарпатті та місцями у південній частині до 8° тепла.
Як повідомлялось, до ранку 25 грудня в низці областей України очікується сильний туман. Водіїв закликали бути обережнішими на дорогах.
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