ua ru
Нд, 25 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мокрий сніг, дощ та туман. Де чекати негоду сьогодні

Новость на русском →
Україна, Неділя 25 грудня 2022 07:00
Мокрий сніг, дощ та туман. Де чекати негоду сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 25 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 25 грудня, очікуються мокрий сніг, дощ та туман. Але опади варто чекати не всюди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно. Дощ, у Карпатах та північній частині країни з мокрим снігом, вночі у східних та південно-східних, вдень у більшості західних областей без істотних опадів, - йдеться в повідомленні.

Туман та вітер

Вночі та вранці у південних, східних та більшості центральних областей туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура

вночі та вдень 0-5° тепла, вдень на Закарпатті, Прикарпатті та місцями у південній частині до 8° тепла.

Як повідомлялось, до ранку 25 грудня в низці областей України очікується сильний туман. Водіїв закликали бути обережнішими на дорогах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Стали сильнішими. Якою зброєю посилилася армія України за 10 місяців війни
Стали сильнішими. Якою зброєю посилилася армія України за 10 місяців війни
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація