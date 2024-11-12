Мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця: прогноз погоди в Україні на завтра

В західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій, очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Водночас на дорогах можливе утворення ожеледиці, що ускладнить рух транспорту.

У Карпатах та на Закарпатті - ожеледь, тому водіям варто бути особливо обережними. Вітер західний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря в цих регіонах протягом доби коливатиметься від -2° до +3°, у Карпатах - від 0° до -5°.

На решті території країни ніч обіцяє бути без опадів, однак удень можливі невеликі дощі, зокрема в центральних і східних областях. Вітер тут переважно південно-східний, також 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 3° тепла до -2°, а вдень досягатиме 1-6° тепла. На півдні країни очікується м’якший температурний режим: уночі 0-5° тепла, вдень - 4-9°.

Погода у Києві та області

На Київщині 13 листопада також очікується хмарна погода. Ніч пройде без опадів, проте вдень можливий невеликий дощ. Вітер південно-східний, швидкістю 5-10 м/с.

Уночі температура повітря коливатиметься в межах від 3° тепла до -2°, а вдень підніметься до 1-6°. У Києві температура вночі складе 0-2° тепла, а вдень - близько 5°.