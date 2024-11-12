Мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця: прогноз погоди в Україні на завтра

13 листопада в Україні прогнозується переважно хмарна погода. В деяких областях очікується мокрий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.
В західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій, очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Водночас на дорогах можливе утворення ожеледиці, що ускладнить рух транспорту.
У Карпатах та на Закарпатті - ожеледь, тому водіям варто бути особливо обережними. Вітер західний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря в цих регіонах протягом доби коливатиметься від -2° до +3°, у Карпатах - від 0° до -5°.
На решті території країни ніч обіцяє бути без опадів, однак удень можливі невеликі дощі, зокрема в центральних і східних областях. Вітер тут переважно південно-східний, також 5-10 м/с.
Температура вночі коливатиметься від 3° тепла до -2°, а вдень досягатиме 1-6° тепла. На півдні країни очікується м’якший температурний режим: уночі 0-5° тепла, вдень - 4-9°.
На Київщині 13 листопада також очікується хмарна погода. Ніч пройде без опадів, проте вдень можливий невеликий дощ. Вітер південно-східний, швидкістю 5-10 м/с.
Уночі температура повітря коливатиметься в межах від 3° тепла до -2°, а вдень підніметься до 1-6°. У Києві температура вночі складе 0-2° тепла, а вдень - близько 5°.
Детальніше про погоду на цей робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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