Мокрый снег, а на дорогах гололедица: прогноз погоды в Украине на завтра

В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой, ожидаются осадки в виде мокрого снега. В то же время на дорогах возможно образование гололеда, что затруднит движение транспорта.

В Карпатах и на Закарпатье - гололед, поэтому водителям стоит быть особенно осторожными. Ветер западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха в этих регионах в течение суток будет колебаться от -2° до +3°, в Карпатах - от 0° до -5°.

На остальной территории страны ночь обещает быть без осадков, однако днем возможны небольшие дожди, в частности в центральных и восточных областях. Ветер здесь преимущественно юго-восточный, также 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 3° тепла до -2°, а днем будет достигать 1-6° тепла. На юге страны ожидается более мягкий температурный режим: ночью 0-5° тепла, днем - 4-9°.

Погода в Киеве и области

В Киевской области 13 ноября также ожидается облачная погода. Ночь пройдет без осадков, однако днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от 3° тепла до -2°, а днем поднимется до 1-6°. В Киеве температура ночью составит 0-2° тепла, а днем - около 5°.