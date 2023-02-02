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Мокрий сніг, але до 7 тепла. Синоптик дала прогноз на сьогодні

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Україна, Четвер 02 лютого 2023 07:00
Мокрий сніг, але до 7 тепла. Синоптик дала прогноз на сьогодні Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 2 лютого, на більшості територій України йтиме сніг та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Без опадів буде на півдні, температура повітря підніметься до 7 тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"В більшості областей України місцями сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. На півдні ймовірність опадів буде найменшою", - розповіла вона.

За словами синоптика, впродовж дня температура повітря коливатиметься в межах 0...+4 градусів, у південній частині +4...+7 градусів.

Погода в Києві

Як розповіла Діденко, у столиці передбачається мокрий сніг, на дорогах та тротуарах "стане складніше рухатися".

"Вдень до +2 градусів", - додала вона.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря січня у Києві склала -0,3°С, що вище кліматичної норми на 2,9°С. Він увійшов у десятку найтепліших з 1881 року.

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